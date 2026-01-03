Inter Bologna il dato sui felsinei che preoccupa Italiano e fa sorridere Chivu

L’andamento di Inter Bologna sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, con alcuni dati che destano preoccupazione tra la società di Vincenzo Italiano. D’altro canto, Cristian Chivu sembra affrontare la situazione con maggiore leggerezza. Analizzare i numeri e le performance delle due squadre permette di comprendere meglio lo stato attuale del campionato e le possibili evoluzioni future. Ecco una panoramica aggiornata sulla sfida tra le due formazioni.

Inter News 24 Inter Bologna, c'è un dato sui felsinei che preoccupa molto Vincenzo Italiano e invece fa sorridere Cristian Chivu. Vediamo di cosa si tratta. In attesa del fischio d'inizio del match di domani sera, i dati statistici offrono spunti di riflessione interessanti sulla condizione delle due squadre. Come evidenziato da Opta, i felsinei stanno attraversando un periodo di appannamento, non riuscendo a trovare i tre punti da ben quattro turni di campionato. Sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano, l'allenatore fautore di un calcio propositivo e basato sul possesso palla, i rossoblù hanno registrato una striscia negativa di almeno cinque partite senza successi in Serie A soltanto in un'occasione.

