Inter Bologna Fabbian torna a San Siro da avversario | ma il suo futuro può essere lontano dai rossoblù!
Fabbian torna a San Siro come avversario dell'Inter, questa volta con la maglia dell’Inter Bologna. Il giovane centrocampista, in prestito dai nerazzurri, sta attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Il suo futuro potrebbe quindi essere lontano dai rossoblù, aprendo nuovi scenari per la sua carriera. Di seguito, le news sulle possibili destinazioni e le ultime novità relative al suo percorso professionale.
Inter News 24 Ecco chi lo vuole in Serie A. Giovanni Fabbian si prepara a vivere una serata dal sapore speciale. Il talentuoso centrocampista, cresciuto nel florido vivaio dell’ Inter, tornerà a calcare il prato del Meazza domani sera con la maglia del Bologna. L’occasione è il big match che vedrà i rossoblù sfidare i nerazzurri allenati da Cristian Chivu, una gara fondamentale per gli equilibri del campionato. Per il classe 2003 sarà un ritorno emozionante nella “Scala del Calcio” contro il club che ne ha curato la crescita sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bologna, Fabbian: “Motta mi ha dato tanta fiducia. Italiano mi sta insegnando tanto. Ecco cosa serve per battere l’Inter”; Serie A, Bologna-Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, Felsinei dietro al Como ?? Stadio Dall’Ara Approfondisci qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-int; Frenata Bologna, contro il Sassuolo solo un pari. Finisce 1-1 e si riprende il 4 a Milano contro l'Inter; L'ex Fabbian non dimentica l'Inter: Mi ha dato impronta importante. Poi esalta Chivu: Ha una dote in particolare.
Inter-Bologna, Italiano: “La squadra è viva. Coi gol torneranno le vittorie” - Il mister: “In campionato abbiamo perso un po’ di terreno ma la classifica è ancora bella, possiamo mettere le cose a ... bologna.repubblica.it
Inter-Bologna, i convocati da Italiano: due recuperi - L’allenatore Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per affrontare l’ Inter: sono 26 i calciatori a disposizione del ... passioneinter.com
Tutte le sfide del Bologna: Inter, Atalanta e Como in sei giorni. Torna anche Cambiaghi - BOLOGNA – L’ultimo sgambetto in Supercoppa brucia ancora ai nerazzurri, pronti domenica a schierare tutti i titolarissimi e che a San Siro il Bologna non lo battono dal 2022, quando l’Inter rifilò sei ... bologna.repubblica.it
È online una nuova puntata di Inter Zone! Le ultimissime su Joao Cancelo, la conferenza di Chivu e verso Inter-Bologna Con Lorenzo Polimanti e Flaminia Laurenzi VIDEO QUI: x.com
Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook
