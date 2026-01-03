Inter-Bologna apre il 2026 | Chivu sceglie tra Thuram ed Esposito

L’Inter inizia il 2026 affrontando il Bologna al Meazza. La partita rappresenta un momento importante per i nerazzurri, che vogliono riprendere slancio dopo la recente delusione della Supercoppa. Cristian Chivu dovrà scegliere tra Thuram ed Esposito, in un match che potrebbe definire il proseguo del campionato. Una sfida che richiede concentrazione e determinazione, senza enfasi o sensazionalismi.

L'Inter apre il 2026 con una partita che vale più dei tre punti. Al Meazza arriva il Bologna, avversario che ha già lasciato il segno sul recente percorso nerazzurro, e la squadra di Cristian Chivu si presenta con un obiettivo netto: ripartire subito e cancellare l'ombra della Supercoppa. Inter-Bologna, il nuovo anno comincia da un test scomodo. Il Bologna è diventato, nei fatti, una bestia nera recente per l'Inter. Proprio i rossoblù hanno interrotto il cammino nerazzurro in Supercoppa, rendendo l'incrocio di inizio gennaio una sfida carica di significati. Vincere serve per rimettere subito le cose in chiaro e dare continuità a un finale di 2025 chiuso in vetta.

