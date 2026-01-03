Inter arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che l'Inter sia in fase avanzata di trattativa per il ritorno di João Cancelo. La possibilità di vedere l'esterno portoghese nuovamente in nerazzurro già a gennaio sta suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Tuttavia, resta da attendere l'esito delle negoziazioni ufficiali e le conferme da parte delle parti coinvolte.

(Adnkronos) – Cancelo all'Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell'esterno portoghese è possibile già a gennaio. L'ex Inter e Juve è in rottura con l'Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L'Interesse dell'Inter è più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

