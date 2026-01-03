Inter arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal
Le recenti indiscrezioni suggeriscono che l'Inter sia in fase avanzata di trattativa per il ritorno di João Cancelo. La possibilità di vedere l'esterno portoghese nuovamente in nerazzurro già a gennaio sta suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Tuttavia, resta da attendere l'esito delle negoziazioni ufficiali e le conferme da parte delle parti coinvolte.
(Adnkronos) – Cancelo all'Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell'esterno portoghese è possibile già a gennaio. L'ex Inter e Juve è in rottura con l'Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L'Interesse dell'Inter è più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, colpo Cancelo in arrivo: trattativa avanzata con l’Al-Hilal per chiudere l’ex giocatore nerazzurro
Leggi anche: Cancelo Inter, il portoghese è pronto al ritorno in Serie A: trattativa avanzata con l’Al-Hilal
Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Kim, Juventus-Yildiz avanti insieme; L'Inter a un passo da Cancelo, Raspadori-Roma in dirittura; Perché per Cancelo all'Inter non è ancora fatta anche se l'Al Hilal ha accettato l'offerta nerazzurra.
Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal - La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell’esterno portoghese è possibile già a gennaio. msn.com
Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Fabbian piace alla Lazio, Vlahovic rifiuta il rinnovo con la Juve - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: Le squadre italiane si stanno muovendo per concludere al più presto le operazioni. ilmessaggero.it
Cancelo all’Inter con lo scambio: le ultime | VIDEO - Hilal: prestito fino a giugno con ingaggio, i restanti 6/7 milioni di euro, in larga parte a carico del club saudita. interlive.it
CANCELO-INTER, c'è FIDUCIA: COSA MANCA. CARBONI va in ARGENTINA, rebus FRATTESI. CONTRO il BOLOGNA..
Atalanta-Inter, Chivu esplode col quarto uomo Rapuano. Arriva Palladino e gli dice… - facebook.com facebook
#Adani: " #Scudetto, #Marotta dice che il #Napoli è nettamente favorito. Se l' #Inter arriva seconda, #Chivu deve essere difeso" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.