Installata la panchina multimediale con Led wall

È stata completata l’installazione di una panchina multimediale dotata di LED wall vicino a Casapulla. Questa struttura offre uno spazio di sosta e informazione per la comunità, integrando funzionalità tecnologiche con l’ambiente pubblico. L’intervento mira a migliorare gli spazi condivisi, promuovendo l’interazione e l’accesso alle informazioni in modo semplice e funzionale. La panchina rappresenta un esempio di innovazione urbana al servizio dei cittadini.

E' stata ultimata l'installazione di una panchina multimediale con annesso Led wall in prossimità per la comunità di Casapulla. Nei prossimi giorni il sistema sarà arricchito di contenuti digitali che consentiranno a visitatori, turisti e cittadini di Casapulla di accedere a informazioni.

