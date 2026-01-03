insegue don rodrigo e lo accoltella senza motivo preso

Un uomo di 29 anni italiano ha aggredito e ferito con un coltello don Grajales Gaviria Rodrigo, missionario presso la parrocchia San Giovanni Evangelista di Modena. L'aggressore ha inseguito la vittima e, senza apparente motivo, le ha inflitto una ferita al collo in strada. L'episodio, ancora sotto indagine, solleva interrogativi sulla motivazione dell'aggressione e sulle misure di sicurezza per le figure religiose.

È un 29enne italiano l’aggressore di don Grajales Gaviria Rodrigo, missionario operante nella parrocchia San Giovanni Evangelista di Modena, accoltellato al collo in strada. Due dipendenti di una vicina trattoria hanno soccorso il religioso e chiamato il 118 che ha portato il ferito all’ospedale Baggiovara dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Don Rodrigo, colombiano di 45 anni, ora fuori pericolo, ha riconosciuto in immagini acquisite grazie a sistemi di videosorveglianza, le fattezze dell’accoltellatore, raccontando di non averlo mai conosciuto e di non avergli mai parlato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

