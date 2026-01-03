Ingresso gratis per i bergamaschi | boom alla Carrara 15mila visitatori in 18 giorni

Da ecodibergamo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 31 dicembre, la Carrara di Bergamo ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con circa 15.000 ingressi in 18 giorni. La promozione di ingresso gratuito per i bergamaschi ha contribuito a questo risultato, con il picco di oltre 2.000 visitatori il 29 dicembre. Un importante momento di partecipazione culturale, che testimonia l’interesse crescente verso il patrimonio artistico locale.

IL BILANCIO. L’impennata al museo e alle mostre dal 13 al 31 dicembre: il record il 29 con oltre 2.000 visitatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ingresso gratis per i bergamaschi boom alla carrara 15mila visitatori in 18 giorni

© Ecodibergamo.it - Ingresso gratis per i bergamaschi: boom alla Carrara, 15mila visitatori in 18 giorni

Leggi anche: Accademia Carrara: ingresso gratuito per i bergamaschi dal 13 al 31 dicembre

Leggi anche: Chagall, è già boom alla mostra . Oltre duemila visitatori nei primi due giorni di apertura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ingresso gratis per i bergamaschi: boom alla Carrara, 15mila visitatori in 18 giorni; Accademia Carrara, un vero boom le visite gratuite per i bergamaschi (ma qualcuno resta fuori); Santo Stefano al museo, la Carrara fa il botto; Santo Stefano tra musei e mercatini: boom di presenze a Bergamo.

ingresso gratis bergamaschi boomIngresso gratis per i bergamaschi: boom alla Carrara, 15mila visitatori in 18 giorni - L’impennata al museo e alle mostre dal 13 al 31 dicembre: il record il 29 con oltre 2. ecodibergamo.it

ingresso gratis bergamaschi boomAccademia Carrara, un vero boom le visite gratuite per i bergamaschi (ma qualcuno resta fuori) - Il general manager Bonaldi: «La pinacoteca ha vissuto giornate di affluenza con migliaia di persone» ... bergamo.corriere.it

Accademia Carrara: ingresso gratuito per i bergamaschi dal 13 al 31 dicembre - L’iniziativa permette di visitare liberamente i capolavori della collezione permanente e la mostra «Arte e Natura. ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.