Ingresso gratis per i bergamaschi | boom alla Carrara 15mila visitatori in 18 giorni
Dal 13 al 31 dicembre, la Carrara di Bergamo ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con circa 15.000 ingressi in 18 giorni. La promozione di ingresso gratuito per i bergamaschi ha contribuito a questo risultato, con il picco di oltre 2.000 visitatori il 29 dicembre. Un importante momento di partecipazione culturale, che testimonia l’interesse crescente verso il patrimonio artistico locale.
IL BILANCIO. L'impennata al museo e alle mostre dal 13 al 31 dicembre: il record il 29 con oltre 2.000 visitatori.
