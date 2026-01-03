Milik si è nuovamente infortunato, determinando un nuovo stop per il calciatore polacco. Di seguito vengono fornite le informazioni sulla diagnosi del problema fisico, le condizioni attuali e la stima dei tempi di recupero. L'articolo approfondisce le implicazioni di questa assenza e le possibili ripercussioni per la squadra.

Infortunio Milik: il polacco ancora fuori, la diagnosi del problema fisico! Le condizioni e quanto rimarrà ai box. Ultimissime. Non c’è pace per Arkadiusz Milik. Quella che doveva essere la stagione della rinascita, o quantomeno il momento del ritorno alla normalità dopo un tunnel buio e lunghissimo, si è trasformata nell’ennesimo capitolo di una sfortunata saga medica. La notizia, amara, è arrivata direttamente dalle parole di Luciano Spalletti durante la conferenza stampa della vigilia. Il mister ha accennato a un “nuovo problemino”, ma i dettagli emersi nelle ore successive tratteggiano un quadro sconfortante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Milik: si ferma di nuovo il polacco, ecco la diagnosi del problema fisico! Le condizioni e quanto starà fuori

Leggi anche: Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale, le sue condizioni e quanto starà fuori

Leggi anche: Infortunio Huijsen, nuovo problema fisico per l’ex Juventus: non è stato convocato dalla Spagna. Quali sono le sue condizioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le ultime verso Juve-Roma: servono esami per Cabal! Bremer, Milik, Dybala, Hermoso…; Infortunati Juve | tornano Conceicao e Cabal col Lecce ma si ferma di nuovo Milik! Le sue condizioni e tutti gli assenti domani all’Allianz Stadium.

Roma, si ferma anche Bailey: nuovo infortunio, guai in attacco per Gasperini - Dopo l'infortunio di Dybala subito nella partita contro il Milan, si ferma - corrieredellosport.it

Luce Milik, riecco il gruppo Juve: l’assurdo incubo infortunio può finire così - 7 giugno 2024, è questa la data dell'ultima apparizione in campo di Arek Milik, in un'amichevole internazionale tra Polonia e Ucraina. tuttosport.com

Milik torna dopo 574 giorni, mentre per Schuurs dopo 791 non si sa ancora - Il difensore del Torino Perr Schuurs e l’attaccante della Juventus Arkadiusz Milik sono accomunati dalla stessa malasorte: infortuni che li hanno fermati per lunghissimo tempo. torinogranata.it