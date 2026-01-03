Infortunio Bonny possibile convocazione contro il Bologna? La situazione

L'infortunio di Bonny ha generato incertezza sulla sua presenza nella prossima partita contro il Bologna. La situazione è in evoluzione e potrebbe risolversi all'ultimo momento, valutando le condizioni fisiche del giocatore. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla convocazione del francese, che potrebbe comunque essere disponibile per la sfida, a seconda dei progressi nel recupero.

Inter News 24 Infortunio Bonny, potrebbe giungere proprio all’ultimo una clamorosa convocazione per il francese nella sfida contro il Bologna. Vediamo la situazione. Dopo il successo contro l’Atalanta, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l’allenatore fautore di un calcio propositivo e d’attacco. Secondo il Corriere dello Sport, arrivano segnali positivi per Francesco Acerbi, il roccioso centrale della Nazionale, che ha lavorato con il gruppo ed è pronto a tornare tra i convocati per un impiego a gara in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Bonny, possibile convocazione contro il Bologna? La situazione Leggi anche: Infortunio Lukaku, spiragli di rientro per l’ex Inter. Possibile convocazione per la Supercoppa Leggi anche: Infortunio Bonny, niente Bologna ma c’è un piano per il rientro: la data individuata dallo staff medico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. NEWS – Pulisic, Conceicao, Lukaku, Beukema, Bonny, Acerbi, Dumfries, Zappacosta, Kean, Bailey: le novità; Cds – Inter, Acerbi verso la convocazione domenica. Il piano per il rientro di Bonny; Infortunati 18^ giornata: le novità su Zappacosta, Morata, Conceicao, Pellegrini, Bonny e Leao; Infortunio Bonny, il rientro si avvicina: Chivu spera di riaverlo per questa partita. Inter, infortunio Bonny: fissata la data per il rientro - Novità sul recupero dall'infortunio di Bonny: c'è la decisione sulla sua presenza in Inter- fantamaster.it

Inter, per Bonny Natale da incubo: dal rigore horror all’infortunio. Dumfries out a lungo, può tornare Bellanova - Protagonista negativo della sconfitta dell'Inter in semifinale di Supercoppa, Bonny si è fermato per un infortunio al ginocchio. sport.virgilio.it

Secondo Sky Sport, è atteso per domani il rientro in gruppo di #Bonny dopo l’infortunio. Il francese potrebbe tornare tra i convocati per #ParmaInter del 7 gennaio, gara importante per l’#Inter. Segnali positivi per #Chivu in vista dei prossimi impegni. LE - facebook.com facebook

Infortunio #Bonny, rivelazione clamorosa Torna prima del previsto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.