Buone notizie per l'Inter: l'infermeria si svuola grazie al recupero di diversi infortunati. Da Acerbi a Bonny e Darmian, i giocatori stanno tornando a disposizione di Inzaghi. Ecco le date di rientro previste e gli aggiornamenti più recenti sulla condizione dei calciatori, che permettono all’Inter di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Inter News 24 Ecco quando rientrano gli ultimi. Le festività sono ormai un ricordo sbiadito alla Pinetina. Dopo il giorno di riposo concesso a Capodanno, l’ Inter è tornata immediatamente a sudare sui campi di Appiano Gentile. Il motivo è presto detto: il calendario non ammette distrazioni e non aspetta nessuno. Cristian Chivu, il tecnico rumeno che siede sulla panchina dei vicecampioni d’Italia, si appresta a gestire un mese di gennaio che definire “di fuoco” è un eufemismo. I nerazzurri dovranno affrontare un vero e proprio tour de force composto da 8 partite in soli 24 giorni: 6 impegni di campionato e 2 sfide decisive di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunati Inter, buone notizie per Chivu: da Acerbi fino a Bonny e Darmian, l’infermeria si svuota!

Leggi anche: Infortunati Inter, quando si svuota l’infermeria?

Leggi anche: Infortunati Inter, l’infermeria si popola con Darmian e Di Gennaro: c’è la data per il rientro di Thuram!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Buone notizie per Allegri e il Milan in vista di Cagliari; FLASH| Buone notizie dall'infermeria dell'Inter: Chivu recupera un nerazzurro; L’Inter ritrova Acerbi, per Bonny ci vuole più tempo: quando tornerà. E Chivu ora ha questa tentazione; Sky – Inter, buone notizie per Chivu: Acerbi è tornato a lavorare col gruppo.

Infortunati Inter, Acerbi recuperato! Quando tornano Bonny e Darmian - Proseguono i preparativi in casa Inter, squadra che domenica 4 gennaio ospiterà il Bologna in casa ... fantamaster.it