L’infopoint di piazza della Vittoria ha aggiornato i propri orari, rimanendo aperto anche nei fine settimana da febbraio a marzo per meglio accogliere i visitatori. Tuttavia, resta chiuso nei giorni di festa, generando discussioni sulla copertura del servizio. Queste modifiche mirano a migliorare l’assistenza ai turisti senza compromettere le aperture festive, mantenendo un equilibrio tra esigenze operative e esigenze di informazione.

Nuovi orari per l’infopoint di piazza della Vittoria. Dal mese scorso fino a marzo il punto informativo è aperto anche nei fine settimana per essere a disposizione dei turisti, ma rimane chiuso nei giorni di festa. Il giorno di San Siro quindi non è stato accessibile come non lo è stato a Natale, Santo Stefano, Capodanno e non lo sarà martedì in cui si festeggia l’Epifania. E i commenti non sono positivi. "L’infopoint è sempre chiuso il lunedì come i barbieri – è il commento che circola – e anche i festivi. Nei primi giorni della settimana, invece, è aperto 2 ore al giorno. C’è da vergognarsi. Pavia vorrebbe essere una città turistica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infopoint chiuso nei festivi. Divampa la polemica: "Come attiriamo i turisti?"

AVVISO AI CITTADINI Si informa la cittadinanza che domani pomeriggio l’Infopoint resterà chiuso. Le attività riprenderanno regolarmente il primo giorno utile post festività con i consueti orari. Grazie per la collaborazione! #seacampobasso #comunedi - facebook.com facebook