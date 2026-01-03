Influenza K contagi in calo apparente ma a gennaio potrebbero risalire
L'influenza stagionale ha mostrato un rallentamento dei contagi nell'ultima settimana del 2025, con circa 820 casi stimati secondo il rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, le autorità avvertono che a gennaio potrebbe verificarsi un aumento dei contagi, mantenendo alta l'attenzione sulla situazione epidemiologica e l'importanza delle misure preventive.
L’ influenza stagionale ha rallentato la sua corsa nell’ultima settimana del 2025: secondo l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’ Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 22 al 28 dicembre si stimano circa 820.000 nuovi casi, con un totale che dall’inizio della stagione ha raggiunto 6,7 milioni di infezioni respiratorie acute. L’incidenza complessiva è scesa a 14,5 casi ogni 1.000 assistiti, in calo rispetto ai 17,1 della settimana precedente. Influenza, contagi in calo ma potrebbero risalire. Un dato che, spiegano gli esperti, va interpretato con cautela: il Natale, la riduzione delle visite mediche e la chiusura delle scuole incidono sulla rilevazione dei casi e non fotografano necessariamente una reale diminuzione della circolazione virale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Influenza, contagi in calo e vaccinati in aumento. Febbre, cefalea, orticaria e convulsioni: la mappa degli effetti avversi
Leggi anche: Influenza 2025 in anticipo in Italia: perché i contagi accelerano, OMS: “Picco tra dicembre e gennaio”
Influenza, 820mila casi in 7 giorni: le regioni più colpite e variante K; La super influenza rallenta, ma la ragione è legata alle feste: «Presto tornerà a crescere»; Influenza K ma non solo, dal Covid al sinciziale: tutti i virus in circolazione e come difendersi; Influenza, milioni di italiani a letto: sintomi, variante K e perché la febbre ritorna.
Influenza K, contagi in calo apparente ma a gennaio potrebbero risalire - Influenza e variante K: il calo dei contagi è legato alle festività e alla chiusura delle scuole. quifinanza.it
Influenza, variante K osservata speciale, 820 mila casi in una settimana - Influenza, 820 mila casi in 7 giorni e il ruolo dei bambini nella trasmissione dei virus, il pericolo aumento dopo la riapertura delle scuole. notizie.it
Influenza e Variante K: 7 giorni e 820mila casi in tutta italia - l Piemonte è tra le regioni in cui la diffusione è "media", ma l'influenza continua a correre in tutta Italia, soprattutto per la presenza della cosiddetta Variante K. valsesianotizie.it
Parafarmacia Vittori. KATO · Turn The Lights Off (Extended). Influenza e virus stagionali: come ridurre i contagi I virus influenzali si trasmettono soprattutto attraverso le mani, le superfici e le goccioline respiratorie. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande di - facebook.com facebook
Influenza K: in Italia oltre 800 mila contagi durante la settimana di Natale. Il picco, però, è previsto a inizio anno. Quali sono i sintomi e come curarla Lo abbiamo chiesto al professore d'igiene del Policlinico di Bari, Silvio Tafuri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.