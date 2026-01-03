influenza k contagi in calo apparente ma a gennaio potrebbero risalire

L'influenza stagionale ha mostrato un rallentamento dei contagi nell'ultima settimana del 2025, con circa 820 casi stimati secondo il rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, le autorità avvertono che a gennaio potrebbe verificarsi un aumento dei contagi, mantenendo alta l'attenzione sulla situazione epidemiologica e l'importanza delle misure preventive.

L’ influenza stagionale ha rallentato la sua corsa nell’ultima settimana del 2025: secondo l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’ Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 22 al 28 dicembre si stimano circa 820.000 nuovi casi, con un totale che dall’inizio della stagione ha raggiunto 6,7 milioni di infezioni respiratorie acute. L’incidenza complessiva è scesa a 14,5 casi ogni 1.000 assistiti, in calo rispetto ai 17,1 della settimana precedente. Influenza, contagi in calo ma potrebbero risalire. Un dato che, spiegano gli esperti, va interpretato con cautela: il Natale, la riduzione delle visite mediche e la chiusura delle scuole incidono sulla rilevazione dei casi e non fotografano necessariamente una reale diminuzione della circolazione virale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

