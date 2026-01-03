Influenza il picco in questi giorni | Otto casi gravi 3 in Rianimazione
Influenza, in aumento i casi nelle ultime settimane. Attualmente, si registrano otto casi gravi, di cui tre in terapia intensiva. A Ravenna, i servizi sanitari monitorano attentamente la situazione, che mostra un incremento rispetto ai mesi precedenti. È importante adottare le misure di prevenzione raccomandate e consultare il medico in caso di sintomi sospetti, per tutelare la propria salute e quella della comunità.
Ravenna, 3 gennaio 2026 – “Nell’ultima settimana abbiamo iniziato a sentire la pressione dei casi che aumentano. Inizia a diventare impegnativa”. Sono le parole di Giulia Silvestrini, responsabile dell’Igiene pubblica dell’Ausl Romagna sede di Ravenna. Dottoressa Silvestrini, com’è la situazione influenza? “Abbiamo un incremento di casi, che è iniziato già dalla scorsa settimana, quella di Natale, e che ci aspettiamo venga mantenuto anche per questa. A livello di Ausl Romagna, siamo passati da 930 tamponi positivi all’influenza la scorsa settimana a 1.144 in una sola settimana. Al momento, l’incidenza è intorno ai 10 casi su mille a Ravenna, un’incidenza che è definita media, ma che inizia a entrare nella fascia più alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
