Influenza Bassetti | Bisogna andare al pronto soccorso se c’è difficoltà a respirare

In presenza di sintomi influenzali, è importante prestare attenzione a eventuali segnali di complicazioni. Secondo Bassetti, se si manifestano difficoltà respiratorie, è consigliabile rivolgersi al pronto soccorso. Questo consiglio vale indipendentemente dalla variante del virus, incluso il sottotipo K. Riconoscere prontamente i segnali può contribuire a un intervento tempestivo e a un migliore esito.

(Adnkronos) – Se si viene colpiti dall'influenza, a prescindere dalla variante K del virus, c'è un campanello d'allarme da tenere in particolare considerazione. Il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, accende i riflettori su un sintomo in particolare. "L'influenza è una malattia tutt'altro che banale.

