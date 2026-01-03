Inferno di fuoco a Crans-Montana | le vittime i testimoni l’inchiesta sulla strage di Capodanno

Un grave incendio ha causato perdite di vite a Crans-Montana, in Svizzera, durante il periodo di Capodanno. L'inchiesta mira a ricostruire le cause dell'incendio e a chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia, coinvolgendo vittime e testimoni. Restano da comprendere i dettagli di un evento che ha profondamente colpito la comunità locale.

(Adnkronos) – Si indaga sul devastante incendio che ha spezzato le vite di tanti ragazzi a Crans-Montana, in Svizzera. Si dovrà fare luce su cause e responsabilità dell'inferno di fuoco che la notte di Capodanno ha provocato una strage all'interno del locale Le Constellation: il bilancio al momento è di 40 morti e 119 feriti. In una breve dichiarazione alla 'Tribune de Geneve', Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale andato a fuoco, ha affermato che Le Constellation era stato controllato "tre ...

