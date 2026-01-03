Infermieri a 4 zampe alla Rsa di San Fruttuoso | così Viola Grace e Artù aiutano gli anziani

Alla Rsa di San Fruttuoso, gli infermieri a quattro zampe Viola, Grace e Artù partecipano a sessioni di pet therapy presso la Joy di via Berghini. Questa attività mira a supportare il benessere emotivo degli anziani e favorire la riabilitazione, offrendo un approccio complementare e umano alla cura degli ospiti.

