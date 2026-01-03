Infastidita dal controllo per gli schiamazzi diventa una belva e morde un carabiniere

In Castiglione delle Stiviere, una donna, infastidita dal controllo dei carabinieri, ha aggredito un agente, passando da reazione irritata a un episodio di violenza. L’episodio, avvenuto il 3 gennaio 2026, ha attirato l’attenzione sulla gestione dei momenti di tensione tra cittadini e forze dell’ordine. La vicenda solleva riflessioni sulla necessità di interventi mirati per prevenire escalation di questo tipo.

Castiglione delle Stiviere, 3 gennaio 2026 – “Infastidita” del controllo dei carabinieri, non ha esitato a scagliarsi contro uno di loro, con un attacco in stile “belva”. Una donna di 40 anni, marocchina, è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento. I carabinieri sono arrivati nell’abitazione di un sessantenne, dopo la telefonata di alcuni vicini di casa che segnalavano schiamazzi provenire dai locali vicini. Il padrone di casa si è dimostrato collaborativo, provando a chiarire la situazione con i militari. Tutt'altro atteggiamento ha avuto la sua ospite, una donna marocchina di 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infastidita dal controllo per gli schiamazzi, diventa una belva e morde un carabiniere Leggi anche: Contromano in piazza Marina, viene fermato e morde un carabiniere durante il controllo: arrestato Leggi anche: Limbiate, morde un carabiniere e fa saltare i denti a un altro: bloccato a fatica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Piccola riflessione dal mondo dell’ospitalità. No, non chiedo i documenti perché mi va. Non è curiosità, non è controllo, non è voglia di sapere fatti vostri. Anzi: ne farei proprio a meno. È semplice: se non li chiedo e non li invio alla Questura, vado sul penale. Q - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.