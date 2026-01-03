Negli ultimi mesi, Bergamo ha assistito a ripetuti episodi di furto nelle ville di viale Vittorio Emanuele. Questo terzo episodio in un mese evidenzia una situazione preoccupante per la sicurezza della zona, nota per le sue residenze di pregio. La crescente incidenza di tali episodi solleva interrogativi sulla tutela delle proprietà e sulla presenza delle forze dell’ordine in un’area considerata tra le più esclusive della città.

Bergamo, 3 gennaio 2026 – Nuovo allarme criminalità in viale Vittorio Emanuele, zona dove si trovano alcune delle ville più belle di Bergamo. La vigilia di Natale (ma la notizia si è saputa solo ora) un uomo ha cercato di introdursi in un’abitazione privata, ma il tentativo è stato bloccato dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato l’intruso e lo hanno costretto alla fuga a mani vuote. Il malvivente, munito di torcia, ha scavalcato il cancello d i una villa situata lungo la centralissima via cittadina. Appena entrato nel cortile, però, il sistema di sicurezza si è attivato, accendendo le telecamere e inviando le immagini al proprietario, che in quel momento era in casa e dormiva: al mattino ha visto le registrazioni e ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incursioni nelle ville, terzo episodio in un mese: la Bergamo bene nel mirino dei ladri

Leggi anche: Le ville sui colli nel mirino dei ladri: 3 intrusioni in 45 minuti

Leggi anche: I locali del porto nel mirino. Doppia spaccata nella notte, i ladri portano via soldi e cibo. Un terzo colpo non è riuscito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incursioni russe vicino all’Alaska: nuovi caccia intercettati dagli Usa, cresce la tensione con la Nato - Dopo le incursioni di droni e jet russi nello spazio aereo di diversi Stati europei, mercoledì jet militari americani hanno identificato e intercettato quattro aerei militari ... ilgiornale.it