Inclusione e identità di genere Il progetto va avanti nel 2026

Il progetto sull’inclusione e l’identità di genere proseguirà nel 2026, con un programma di iniziative mirate a contrastare stereotipi e discriminazioni. L’obiettivo è promuovere un ambiente più inclusivo, favorendo l’autodeterminazione di ciascuno. Attraverso attività e interventi, si intende rafforzare la consapevolezza e la sensibilità, contribuendo a creare una società più equa e rispettosa delle differenze.

Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l'autodeterminazione. Il Comune di Lugo ha annunciato ieri la prosecuzione per il 2026 del progetto 'Lugo community release', nato grazie al bando per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Demetra donne in aiuto, Fatti d'arte, Spazio zero e Cisim. Nel 2025 grazie al progetto è stato ideato un ricco calendario di iniziative che hanno saputo parlare a pubblici diversi utilizzando l'arte, lo sport e la cultura come strumenti di sensibilizzazione e trasformazione sociale.

