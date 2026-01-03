Inclusione e identità di genere Il progetto va avanti nel 2026

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto sull’inclusione e l’identità di genere proseguirà nel 2026, con un programma di iniziative mirate a contrastare stereotipi e discriminazioni. L’obiettivo è promuovere un ambiente più inclusivo, favorendo l’autodeterminazione di ciascuno. Attraverso attività e interventi, si intende rafforzare la consapevolezza e la sensibilità, contribuendo a creare una società più equa e rispettosa delle differenze.

Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l’autodeterminazione. Il Comune di Lugo ha annunciato ieri la prosecuzione per il 2026 del progetto ’Lugo community release’, nato grazie al bando per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Demetra donne in aiuto, Fatti d’arte, Spazio zero e Cisim. Nel 2025 grazie al progetto è stato ideato un ricco calendario di iniziative che hanno saputo parlare a pubblici diversi utilizzando l’arte, lo sport e la cultura come strumenti di sensibilizzazione e trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

inclusione e identit224 di genere il progetto va avanti nel 2026

© Ilrestodelcarlino.it - Inclusione e identità di genere. Il progetto va avanti nel 2026

Leggi anche: Firenze, “Negozi sicuri”: il progetto va avanti. Confermati anche nel 2026 gli aiuti contro le spaccate

Leggi anche: Il progetto "Nuova Ambrosiana" va avanti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

inclusione identit224 genere progettoInclusione e identità di genere. Il progetto va avanti nel 2026 - Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l’autodeterminazione. ilrestodelcarlino.it

In-aut School, progetto per inclusione studenti con autismo - aut School' con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica per gli alunni con disturbi dello spettro autistico. ansa.it

inclusione identit224 genere progettoVilla San Giovanni, finanziamenti per inclusione e sport con il progetto “Piale Partecipa” - Ben 833mila euro dalla Regione Calabria per rigenerare spazi, potenziare i servizi sociali e coinvolgere la comunità ... reggiotv.it

SPONSORIZZAZIONE DEL CANALE (TONY CINEMATOGRAPHER) CLUB DI CALCIO SUPERSTAR INTERNAZIONALI SUPER ...

Video SPONSORIZZAZIONE DEL CANALE (TONY CINEMATOGRAPHER) CLUB DI CALCIO SUPERSTAR INTERNAZIONALI SUPER ...

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.