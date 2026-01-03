Incidenti | scontro sull' A1 in Valdarno due donne ferite

Un incidente si è verificato sulla A1, nel tratto valdarnese tra Arezzo e Valdarno, ieri mattina. Due donne sono rimaste ferite nello scontro avvenuto al chilometro 346, in direzione nord. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e prestare soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo il tratto valdarnese del l'autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 346, tra i caselli di Arezzo e Valdarno. L'allarme è scattato alle 12.16 con l'attivazione del 118 dell'Asl Toscana Sud Est. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Lucignano con un mezzo Blsd, insieme alle forze dell'ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Due donne, di 49 e 71 anni, hanno riportato ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi ( Arezzo) in codice 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

