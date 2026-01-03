Incidente sulla statale per Orio | code verso l’aeroporto e Oriocenter nel primo giorno di saldi

Questa mattina si è verificato un incidente sulla statale verso Orio, causando code lungo la strada verso l’aeroporto e Oriocenter. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi, ma il traffico risulta rallentato, specialmente nel primo giorno di saldi. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi o di prevedere tempi supplementari per gli spostamenti.

L'INCIDENTE. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, lunghe code però in direzione del centro commerciale.

