Incidente ferroviario a Foggia il colpo violentissimo e 5 ore bloccati sul treno | Si è sfiorata la tragedia

Un incidente ferroviario si è verificato a Foggia, coinvolgendo il treno Frecciarossa 8824 Lecce-Milano. Dopo un impatto con i cavi elettrici, i passeggeri sono rimasti bloccati per circa cinque ore. Gabriele, uno dei viaggiatori, ha raccontato l’accaduto, sottolineando la gravità dell’evento. L’incidente ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria nella zona, senza tuttavia provocare conseguenze gravi per le persone coinvolte

Gabriele, passeggero del Frecciarossa 8824 Lecce-Milano delle 10:06 del 2 gennaio, coinvolto nell'incidente con i cavi elettrici in agro di Incoronata a Foggia, affida alla nostra testata il racconto dell'incidente che ha causato il blocco della circolazione, sostenendo che non si sia trattato di.

