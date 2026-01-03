Inchiesta fondi Hamas due magistrati finiscono sotto scorta

Due magistrati sono stati posti sotto scorta a seguito di un’inchiesta sui fondi destinati a Hamas. La Prefettura di Genova ha adottato questa misura per garantire la loro sicurezza, tutelando sia il pubblico ministero responsabile del fascicolo sia la giudice che ha firmato gli arresti relativi a Hannoun e altri soggetti coinvolti. La notizia evidenzia le implicazioni di un’indagine delicata e di rilevanza nazionale.

La misura messa in atto dalla Prefettura di Genova sarebbe tecnicamente una sorta di tutela della salvaguardia del pm titolare del fascicolo e per la gip che ha firmato gli arresti per Hannoun e altre sei persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta fondi Hamas, due magistrati finiscono sotto scorta Leggi anche: Sotto tutela i magistrati dell'inchiesta su Hannoun Leggi anche: Inchiesta sul terrorismo a Genova, il pm e la giudice sotto scorta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fondi dall'Italia ad Hamas, tra gli indagati anche la famiglia Hannoun; Inchiesta sui fondi ad Hamas, chi sono i due arrestati in Emilia-Romagna: lo «sceicco» predicatore e il dipendente che aveva comprato 40 appartamenti; Fondi ad Hamas, Hannoun a Gip: Da me solo beneficenza a popolo palestinese in tutte le sedi; Fondi ad Hamas: Hannoun ha incontrato i legali in carcere. Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al Tribunale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi ad Hamas, sotto tutela giudice e pm dell'inchiesta: controlli davanti al Tribunale ... tg24.sky.it

Fondi ad Hamas, sotto tutela il giudice e il pm dell'inchiesta - La giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco sono sotto tutela dopo la maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in ... ansa.it

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

INCHIESTA FONDI A HAMAS: NEL 2023 HANNOUN INCONTRÒ NOTO FINANZIATORE DEI MACELLAI DI GAZA Tra le frequentazioni "pericolose" di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, arrestato sabato per terrorismo in - facebook.com facebook

Il ruolo di Israele nell’inchiesta sui presunti fondi dall’Italia ad Hamas x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.