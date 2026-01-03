Incendio a Sant' Angelo Romano | fiamme in appartamento Donna intrappolata sul balcone

Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Sant'Angelo Romano, provocando l'intervento dei soccorritori. Una donna è rimasta intrappolata sul balcone, mettendo in atto le procedure di salvataggio. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo l'intervento per garantire la sicurezza dei residenti.

Incendio in appartamento nel territorio di Sant'Angelo Romano, dove una donna era rimasta intrappolata sul balcone. Sul posto i carabinieri, che l'hanno salvata dopo aver reperito una scala di fortuna. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdì 2 gennaio in via Colle Lungo.

SANT’ANGELO ROMANO – Incendio in casa con 3 bombole di Gpl, donna salvata dai carabinieri - Ieri mattina, venerdì 2 gennaio, in Via Colle Lungo, nelle campagne di Sant’Angelo Romano, una donna è rimasta intrappolata sul balcone al primo piano a causa di un incendio divampato all’interno dell ... tiburno.tv

Scoppia un incendio in casa con 3 bombole di gpl, carabinieri salvano una donna intrappolata sul balcone - Una tragedia sventata quella di stamattina vicino Roma, dove i carabinieri hanno salvato una donna rimasta intrappolata sul balcone di casa durante un ... fanpage.it

