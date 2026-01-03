Incendio a Roma | fiamme in un’officina a Torre Angela danneggiate dieci auto

Nella giornata di sabato 3 gennaio, un incendio ha interessato un'officina in via delle Driadi, nel quartiere di Torre Angela a Roma. L’incendio ha provocato danni a dieci veicoli e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’evento ha creato momenti di preoccupazione nella zona, senza comunque registrare feriti. Le autorità stanno effettuando le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

Momenti di paura oggi, sabato 3 gennaio, a causa di un incendio scoppiato all’interno di un capannone adibito a officina in via delle Driadi, a Torre Angela, nel VI municipio di Roma.Incendio a RomaIl rogo si è sviluppato intorno alle 13:30. Secondo le prime ricostruzioni il rogo, presumibilmente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

