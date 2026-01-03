Incendio a Roma | fiamme in un’officina a Torre Angela danneggiate dieci auto

Nella giornata di sabato 3 gennaio, un incendio ha interessato un'officina in via delle Driadi, nel quartiere di Torre Angela a Roma. L’incendio ha provocato danni a dieci veicoli e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’evento ha creato momenti di preoccupazione nella zona, senza comunque registrare feriti. Le autorità stanno effettuando le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

Momenti di paura oggi, sabato 3 gennaio, a causa di un incendio scoppiato all’interno di un capannone adibito a officina in via delle Driadi, a Torre Angela, nel VI municipio di Roma.Incendio a RomaIl rogo si è sviluppato intorno alle 13:30. Secondo le prime ricostruzioni il rogo, presumibilmente. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma: fiamme in un’officina a Torre Angela, danneggiate dieci auto Leggi anche: Paura in carrozzeria. Scoppia maxi incendio . Officina e auto in fiamme Leggi anche: Umbria, fiamme nel cuore della notte: l'incendio divora un'officina, indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A fuoco Scienze Politiche a Roma Tre, incendio in università: colonna di fumo denso e fiamme - Paura nell'università degli studi di Roma Tre dove sta andando a fuoco la sede di Scienze Politiche, in via Silvio D'Amico ... fanpage.it

