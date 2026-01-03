In provincia 475 chili di rifiuti pro capite | differenziata all’81%

In provincia si registrano 475 chili di rifiuti pro capite, con un'81% di raccolta differenziata. Sebbene la quantità di rifiuti prodotti sia in aumento, la gestione si mostra più efficace. Nel corso dell’anno, i costi complessivi si attestano intorno a 111 milioni di euro, riflettendo l’impegno per un sistema di smaltimento più sostenibile e efficiente.

IL RAPPORTO. Cresce la produzione, ma migliora anche la gestione. Il costo? In un anno circa 111 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

