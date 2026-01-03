In pensione lo storico operaio del Comune

Giancarlo Boari, storico operaio del Comune, conclude una carriera che si è protratta oltre trent’anni al servizio della comunità. La sua attività ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della città, lasciando un’impronta significativa nel settore pubblico. Con l’ingresso in pensione, si apre un nuovo capitolo della sua vita, segnato dal meritato riposo dopo anni di dedizione e impegno.

Dopo più di trent'anni trascorsi al servizio della città come operaio del Comune, Giancarlo Boari (nella foto) va in pensione. Un addio che segna la fine di un'epoca per il personale operativo comunale, perché Boari è stato per decenni uno dei punti di riferimento più riconoscibili e affidabili sul territorio. Nato nel 1963, è sempre stato una presenza costante e fondamentale per il funzionamento quotidiano della macchina comunale, lavorando fianco a fianco con colleghi storici come Stefano Nazzari, andato in pensione lo scorso settembre. Insieme hanno seguito interventi in ogni angolo del paese, lasciando un segno concreto e duraturo.

