In Corso Porta Borsari restaurata la colonna di Giove Ammone
Nel cuore di Corso Porta Borsari, al civico 31, è stato restaurato un importante reperto storico: la colonna di Giove Ammone. Questa testimonianza millenaria si trova all’interno del nuovo punto vendita Okkio, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire un frammento significativo della storia della città, conservato con cura e rispetto per il suo valore archeologico.
Al civico 31 di Corso Porta Borsari, nel nuovo punto vendita Okkio è contenuto un pezzo della storia millenaria della città. La protagonista di questo spazio è infatti la colonna di Giove Ammone, un simbolo che torna a imporsi alla vista come antico testimone della Verona romana. Collocata sulla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Restaurata la colonna di Giove Ammone, antica testimone della Verona romana.
