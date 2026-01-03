Impatto violento sulla Gardesana una persona intrappolata in un furgone

Venerdì 2 gennaio, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti per un incidente sulla Gardesana, dove una persona è rimasta intrappolata all’interno di un furgone. L’intervento si è svolto fuori porta, con l’obiettivo di liberare l’automobilista in modo rapido e sicuro. Sul posto sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza necessari per gestire la situazione e garantire l’incolumità della persona coinvolta.

