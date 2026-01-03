Impatto violento sulla Gardesana una persona intrappolata in un furgone
Venerdì 2 gennaio, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti per un incidente sulla Gardesana, dove una persona è rimasta intrappolata all’interno di un furgone. L’intervento si è svolto fuori porta, con l’obiettivo di liberare l’automobilista in modo rapido e sicuro. Sul posto sono stati adottati tutti i protocolli di sicurezza necessari per gestire la situazione e garantire l’incolumità della persona coinvolta.
Intervento “fuori porta” nella giornata di ieri, venerdì 2 gennaio, per i vigili del fuoco di Riva del Garda. La squadra rivana, infatti, è intervenuta sulla Statale 45 Bis, la Gardesana, al chilometro 96 tra Limone sul Garda, in territorio bresciano, e Campione a causa di un incidente.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
