Impact 01.012026 Regno agli sgoccioli?!

Il primo evento iMPACT del 2026 ha visto affrontarsi Impact 01.01.2026 e il match tra The Angel Warriors e The Elegance Brand, conclusosi con una valutazione di 2,5 su 5. Una serata che ha segnato l’inizio dell’anno, offrendo spunti e momenti da approfondire per gli appassionati del settore. Analizziamo i dettagli di questa prima sfida, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento.

THE ANGEL WARRIORS vs THE ELEGANCE BRAND (2,5 5) Sufficienza per il primo match del 2026 in quel di iMPACT. Piace il finale con la prima interazione fisica tra la Knockouts World Champion, Lei Ying Lee e la sua prossima sfidante, Dani Luna. Proprio quest'ultima crea l'occasione utile a M e Heather per agguantare la vittoria. Che sia un ulteriore tassello verso uno split futuro tra Lee e Xia Brookside? VINCITRICI: THE ELEGANCE BRAND BACKSTAGE: Vediamo Gia Miller tentare di intervistare Santino Marella. Il DOA non sembra abbia intenzione di parlare e lascia un foglio con le sue dichiarazioni all'intervistatrice.

