Immobiliare | settimana interlocutoria in Borsa con clima semifestivo
La settimana nel settore immobiliare in Borsa si presenta interlocutoria, influenzata dalla presenza delle festività che hanno ridotto i giorni di negoziazione. Questa situazione ha portato a un andamento piatto sui listini, con scambi limitati e poche variazioni significative. Un momento di stabilità temporanea, che potrebbe essere seguito da sviluppi più incisivi nel prossimo periodo.
Settimana interlocutoria per il settore immobiliare in Borsa, complici le festività che hanno tolto alcuni giorni di negoziazione e reso piatti quelli in cui i listini erano aperti. Pochi i catalyst per il settore, senza annunci societari e dati macroeconomici rilevanti, con gli operatori che aspettano la pubblicazione di importanti dati in Eurozona e negli Stati Uniti (questi ultimi ritardati dallo shutdown del governo americano) per avere nuovi indizi sul percorso dei tassi di interesse. L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana poco mossa a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate che ha registrato un leggero calo dello 0,3%, facendo comunque peggio rispetto al +1% dello Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
