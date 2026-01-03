Ilary Blasi fa di nuovo causa a Francesco Totti | Crollato un soffitto nella villa all' Eur

Ilary Blasi ha intentato nuovamente una causa contro Francesco Totti, questa volta per un danno subito nella villa all’Eur, dove si è verificato il crollo di un soffitto. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due, ormai da anni in fase di separazione. Questa nuova controversia contribuisce ad approfondire le difficoltà tra i due ex coniugi, che continuano a vivere momenti di attrito e incomprensioni.

La situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi torna a complicarsi. Ora anche il destino rema contro il ritorno alla serenità tra il Pupone e la conduttrice che, da oltre tre anni, sono ai ferri corti per il divorzio e altre incomprensioni. Negli scorsi giorni il soffitto di una delle stanze della villa dell'Eur, che in fase di separazione è stata assegnata dai giudici a Ilary e ai tre figli della coppia, è crollato, creando non pochi disagi. Il crollo nella villa dell'Eur. Cosa sia successo all'interno dell' abitazione dove vive Ilary Blasi con i figli, e quali siano i danni reali del crollo, non è chiaro.

