Ilary Blasi ha intentato nuovamente una causa contro Francesco Totti, questa volta legata al crollo del soffitto della villa all’Eur. La vicenda si aggiunge alle questioni legali in corso, tra cui quella relativa all’abbandono di minore, in un contesto di tensioni familiari pubbliche. Questi sviluppi evidenziano le difficoltà e le sfide legate alla gestione delle controversie tra i due ex coniugi.

Roma – Non solo la battaglia legale per abbandono di minore (sul caso vero o presunto della figlia lasciata a casa dal Pupone uscito a cena con Noemi Bocchi: il pm ha chiesto l’archiviazione). Il contenzioso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dice Repubblica, continua ad allargasi oltre i confini della loro separazione. Al centro dell’ultimo scontro c’è la magione all’Eur, la mega villa assegnata alla conduttrice tv. Il fatto, ora: nei giorni scorsi è crollato il soffitto di una stanza. L’effetto: è scattato l’ennesimo braccio di ferro tra gli ex coniugi. Previsione: altro lavoro per il tribunale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ilary Blasi fa causa (ancora) a Francesco Totti: è crollato il soffitto della villa all’Eur

