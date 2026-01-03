Ilary Blasi denuncia Totti | è crollato il tetto della soffitta della villa all’Eur

Ilary Blasi ha presentato una denuncia contro Francesco Totti a seguito del crollo del tetto della soffitta della loro villa all’Eur. L’atto si riferisce a presunte negligenze nella manutenzione dell’immobile. La vicenda evidenzia questioni legate alla cura e alla gestione della proprietà condivisa, aprendo un nuovo capitolo nella loro separazione.

