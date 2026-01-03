Ilary Blasi denuncia Totti dopo il crollo del soffitto nella villa all'Eur e gli presenta il conto salato
Ilary Blasi ha avviato una causa contro Francesco Totti, chiedendo il rimborso delle spese di manutenzione della villa all’Eur, a seguito del crollo del soffitto. La disputa legale riguarda le responsabilità e i costi sostenuti per la riparazione dell’immobile. La vicenda si svolge nel contesto di un contenzioso tra i due ex coniugi, focalizzato sulle spese e sulla gestione della proprietà condivisa.
Nuovo fronte in Tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, a cui la moglie chiede il pagamento delle costose spese di manutenzione della casa all'Eur. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti: la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur
Leggi anche: Ilary Blasi fa (di nuovo) causa a Francesco Totti: "Crollato un soffitto nella villa all'Eur"
Francesco Totti sta con Noemi Bocchi ma sogna Francesca Tocca: l'indiscrezione bomba; Fedez a Sanremo 2025? «Carlo Conti lo vuole al Festival ma dalla Rai ci sono resistenze»: le ultime indiscrezioni; Ilary Blasi, spunta un grande anello sull'anulare sinistro. Si sposa con Bastian? Le foto; Rita Rusic: «Ho subito violenza ma non ho mai mollato. Cristiano Di Luzio? Non mi dà i problemi di un compagno della mia età».
Non c'è pace per Ilary Blasi e Totti: crolla il soffitto della casa all'Eur, nuova denuncia - Crolla il soffitto della villa all’Eur, Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: ennesima battaglia tra gli ex coniugi ... corrieredellosport.it
Ilary Blasi denuncia Totti dopo il crollo del soffitto nella villa all’Eur e gli presenta il conto salato - Nuovo fronte in Tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, a cui la moglie chiede il pagamento delle costose spese di manutenzione della casa all’Eur. fanpage.it
È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti: la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur - La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, già segnata da separazione e continui gossip, Rolex contesi e indagini, si arric ... msn.com
Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti per Capodanno e ora sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di Bastian Muller sullo sfondo di meravigliosi panorami alpini. Qual è il resort che ha scelto per la vacanza - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.