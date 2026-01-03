Ilary Blasi ha segnalato il crollo del tetto della villa all’EUR, attribuendolo a Francesco Totti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni pubbliche tra i due ex coniugi, che da tempo si accusano reciprocamente di vari comportamenti. La situazione, ormai nota, si sviluppa nel quadro di un divorzio di grande attenzione mediatica, caratterizzato da accuse e tensioni che coinvolgono aspetti personali e patrimoniali.

Una vera e propria Guerra dei Roses in versione capitolina: da quando hanno annunciato il divorzio, Ilary Blasi e Francesco Totti non fanno che accusarsi a vicenda. Anche nelle aule di un tribunale. Dopo aver denunciato l’ex marito per abbandono di minore, la conduttrice romana ha mosso nuove accuse al Capitano in seguito al crollo di un soffitto della villa all’EUR a lei assegnata: Francesco avrebbe dovuto pagare la manutenzione dell’immobile ma, secondo i legali, non avrebbe mai provveduto a sborsare quanto dovuto. Ilary Blasi, crolla il soffitto e lei denuncia Totti. Per anni sono stati la coppia più amata d’Italia, ma oggi quel capitolo sembra lontano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: crollato il tetto della villa all’EUR

Leggi anche: Ilary Blasi denuncia Totti: è crollato il tetto della soffitta della villa all’Eur

Leggi anche: Il video del controsoffitto crollato nella villa di Totti: nuova lite con Ilary Blasi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Francesco Totti sta con Noemi Bocchi ma sogna Francesca Tocca: l'indiscrezione bomba; Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L'anello 'sospetto'; Fedez a Sanremo 2025? «Carlo Conti lo vuole al Festival ma dalla Rai ci sono resistenze»: le ultime indiscrezioni; Francesco Totti e il gossip su Francesca Tocca, Noemi Bocchi risponde così: la foto a Dubai con una borsa da 8mila euro.

Non c'è pace per Ilary Blasi e Totti: crolla il soffitto della casa all'Eur, nuova denuncia - Crolla il soffitto della villa all’Eur, Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: ennesima battaglia tra gli ex coniugi ... corrieredellosport.it