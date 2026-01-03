Il vocabolario del calciomercato | tutte le parole che tornano protagoniste a gennaio

Con l’apertura del calciomercato invernale, si intensificano le trattative tra club e agenti. In questo articolo, si propone una guida ai termini più comuni utilizzati in questo periodo, come “prestito con riscatto” e “fumata bianca”. Un approfondimento che aiuta tifosi e appassionati a comprendere meglio le dinamiche e il linguaggio del mercato di gennaio, rendendo più chiara la comunicazione tra le parti coinvolte.

Dalla "fumata bianca" al "prestito con riscatto": guida semplice ai termini più usati del calciomercato invernale Con l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, tifosi e appassionati tornano a confrontarsi ogni giorno con trattative, indiscrezioni e formule contrattuali spesso complesse. Gennaio è il mese delle corse contro il tempo, delle occasioni last minute e dei .

