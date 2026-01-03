Il viaggio della Fiamma olimpica Tutto pronto per la tappa spezzina Sfilata di tedofori in città e Riviera
Dal 9 al 10 gennaio, Spezia ospiterà una delle tappe più significative del viaggio della Fiamma Olimpica. La città e la Riviera si preparano ad accogliere una sfilata di tedofori, simbolo di unità e passione sportiva. Un evento atteso dagli sportivi locali, che rappresenta un momento di condivisione e orgoglio per la comunità spezzina.
Un momento molto atteso da tutti gli sportivi spezzini. Dal 9 al 10 gennaio la Fiamma Olimpica attraverserà la Liguria e Spezia sarà una delle città protagoniste. Un evento che regalerà forti emozioni e rientrerà in un momento di celebrazione e valorizzazione del territorio e delle comunità locali, reso possibile dall’importante collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Cortina Milano 2026. Un’occasione unica che spicca all’interno di una manifestazione di grande richiamo mediatico. Nello specifico la torcia, simbolo universale di pace e sportività, dopo aver attraversato la Toscana la mattina del 9 partirà da Massae e farà il suo ingresso a Spezia intorno alle 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
