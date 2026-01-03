Il viaggio della Fiamma olimpica Tutto pronto per la tappa spezzina Sfilata di tedofori in città e Riviera

Da sport.quotidiano.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 10 gennaio, Spezia ospiterà una delle tappe più significative del viaggio della Fiamma Olimpica. La città e la Riviera si preparano ad accogliere una sfilata di tedofori, simbolo di unità e passione sportiva. Un evento atteso dagli sportivi locali, che rappresenta un momento di condivisione e orgoglio per la comunità spezzina.

Un momento molto atteso da tutti gli sportivi spezzini. Dal 9 al 10 gennaio la Fiamma Olimpica attraverserà la Liguria e Spezia sarà una delle città protagoniste. Un evento che regalerà forti emozioni e rientrerà in un momento di celebrazione e valorizzazione del territorio e delle comunità locali, reso possibile dall’importante collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Cortina Milano 2026. Un’occasione unica che spicca all’interno di una manifestazione di grande richiamo mediatico. Nello specifico la torcia, simbolo universale di pace e sportività, dopo aver attraversato la Toscana la mattina del 9 partirà da Massae e farà il suo ingresso a Spezia intorno alle 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il viaggio della fiamma olimpica tutto pronto per la tappa spezzina sfilata di tedofori in citt224 e riviera

© Sport.quotidiano.net - Il viaggio della Fiamma olimpica. Tutto pronto per la tappa spezzina. Sfilata di tedofori in città e Riviera

Leggi anche: Il viaggio della fiamma olimpica tocca Cesena e Cesenatico, le città coinvolte dal percorso e i tedofori selezionati

Leggi anche: Milano-Cortina 2026 | Tutto pronto a Livorno per l'arrivo della fiamma olimpica: tedofori, percorso e villaggio in piazza della Repubblica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi porta la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026? La lista di Tedofori e Tedofore della Staffetta delle Olimpiadi; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 41 a Brescia; Il programma della 20ma tappa del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026, tra Lazio e Campania; Il percorso di martedì 30 dicembre del Viaggio della Fiamma Olimpica in Italia.

viaggio fiamma olimpica tuttoIl viaggio della fiamma olimpica. Tutto pronto per la tappa spezzina. Sfilata di tedofori in città e Riviera - Il fiaccola entrerà in Liguria dalla Toscana il 9 gennaio, poi la sosta a Genova e partenza il giorno dopo. msn.com

viaggio fiamma olimpica tuttoLa fiamma olimpica sta per arrivare nella nostra provincia: ecco tutti i passaggi - Il 16 il percorso partirà da Tortona e toccherà Voghera ... laprovinciapavese.gelocal.it

viaggio fiamma olimpica tuttoLa Fiamma Olimpica arriva in Puglia: ecco tutte le tappe - Si parte il 29 dicembre da Altamura, per poi proseguire verso il Salento e risalire attraversando Brindisi, Bari e Foggia ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.