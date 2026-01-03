Il viaggio della fiamma Da Riccione a Rimini una staffetta di 11 km con decine di tedofori
Il viaggio della fiamma torna sulla riviera dopo circa vent’anni, attraversando Riccione e Rimini in una staffetta di 11 km con numerosi tedofori. A un mese dall’inizio dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, la fiaccola olimpica illuminerà nuovamente il territorio provinciale, portando con sé il simbolo di unità e di sport. Un momento di condivisione che si inserisce nel percorso di preparazione all’evento globale.
Dopo 20 anni quasi esatti, la fiaccola olimpica torna a illuminare la riviera. Lunedì, a un mese e un giorno dall’apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, il fuoco olimpico attraverserà la nostra Provincia. Proprio come 20 anni fa in occasioni delle Olimpiadi invernali di Torino. Arriverà in Romagna dalle Marche e percorrerà poco più di 11 chilometri. Di prima mattina passerà da Jesi, terra di vino e tradizioni, poi attraverserà Senigallia risplendendo sulla spiaggia di velluto, costeggerà Urbino e illuminerà Fano. A Pesaro celebrerà la musica di Rossini, dopo Gradara arriverà a Riccione a metà pomeriggio, esattamente alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
