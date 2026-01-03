Il Venezuela non sarà colonia di nessuno | chi è Delcy Rodriguez la vice di Nicolas Maduro
Delcy Rodríguez è una figura chiave nel governo venezuelano, attualmente vicepresidente e vicina a Nicolás Maduro. Con un ruolo di rilievo nella politica nazionale, è conosciuta per la sua posizione ferma e per il sostegno al governo. In un contesto di incertezza politica, la sua presenza assume importanza nel delineare il futuro del Venezuela, soprattutto dopo la recente detenzione di Maduro negli Stati Uniti.
Ora che Nicolas Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti e portato a New York, non è chiaro chi prenderà il potere in Venezuela. Donald Trump un suggerimento lo ha dato: « Governeremo noi il Paese fino a quando potremo farlo, in attesa di una transizione sicura», ha detto in conferenza stampa. Ma se si guarda all’attuale governo di Caracas, c’è una persona che da tempo viene indicata come erede diretta del presidente venezuelano. Si tratta di Delcy Rodriguez, vice di Maduro. Chi è Delcy Rodriguez. Nata a Caracas nel 1969, Delcy Rodriguez è stata presidente dell’Assemblea nazionale costituente dal 2017 al 2018, anno in cui è stata nominata vicepresidente del Venezuela. 🔗 Leggi su Open.online
#Venezuela – La Vicepresidente Delcy #Rodriguez chiede in un messaggio TV il rilascio immediato di #Maduro e afferma che il Paese "non sarà mai una colonia di nessuna nazione". @ultimora_pol x.com
La Cina "condanna con fermezza" i raid americani sul #Venezuela. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. - facebook.com facebook
