Il Venezuela non sarà colonia di nessuno | chi è Delcy Rodriguez la vice di Nicolas Maduro

Delcy Rodríguez è una figura chiave nel governo venezuelano, attualmente vicepresidente e vicina a Nicolás Maduro. Con un ruolo di rilievo nella politica nazionale, è conosciuta per la sua posizione ferma e per il sostegno al governo. In un contesto di incertezza politica, la sua presenza assume importanza nel delineare il futuro del Venezuela, soprattutto dopo la recente detenzione di Maduro negli Stati Uniti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.