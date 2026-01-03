Il Varsity Theatre | la resistenza silenziosa dei cinema indipendenti

Il Varsity Theatre rappresenta una testimonianza della tenacia dei cinema indipendenti, custodi di un patrimonio culturale spesso messo in secondo piano. In un panorama dominato da grandi marche e logiche di massa, questa sala mantiene viva la tradizione cinematografica, offrendo un punto di vista autentico e condiviso. La sua presenza è un esempio di resistenza silenziosa, fondamentale per preservare la diversità culturale e il valore artistico del cinema.

Ciò che più si può dire iconico del mondo contemporaneo è l' assetto capitalista e massificato dei brand. Tutta la realtà produttiva attuale risponde a precise logiche capitaliste che fanno del singolo prodotto solo il tassello di un mosaico più grande. Così i film distribuitiprodotti da Netflix, così per i film esperiti in sala, ovvero dalle grandi catene cinematografiche dei multisala mondiali. Eppure non è davvero solo questa l'unica faccia della realtà. Se nel mondo dell'editoria a sopravvivere ci sono ancora molte case editrici indipendenti, specialemente in Francia e in Inghilterra, così nel mondo del cinema possiamo intravvedere la resistenza silenziosa di importanti cinema indipendenti, cuore di una resistenza simbolica e figurale.

