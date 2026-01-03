Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana | sono svizzeri i primi quattro morti identificati

L’incendio avvenuto a Crans-Montana nel giorno di Capodanno ha causato la morte di quattro persone, tutte di nazionalità svizzera. Sono stati identificati i primi quattro deceduti tra le vittime, in un incidente che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Sono ragazzi svizzeri i primi quattro identificati tra le vittime dell'incendio del Constellation a Crans Montana. Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese. Si tratta di due ragazze di 21 e 16 anni e di due ragazzi di 18 e 16 anni. I loro corpi - viene precisato - sono già stati restituiti alle famiglie.

Crans-Montana, mentre le indagini sono in corso, il padre di Chiara Costanzo annuncia: «Mia figlia non c’è più» - La sedicenne Chiara Costanzo è tra le vittime della tragedia di Capodanno. panorama.it

Incendio Svizzera, eroe reggino a Crans Montana: Falcomatà lo invita in città - “Nella terribile tragedia che ha colpito Crans Montana durante la notte di Capodanno, dove un devastante incendio ha strappato alla vita decine di giovani, emerge una storia di straordinario eroismo c ... strettoweb.com

Avendo appreso del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte del 1° gennaio, che ha causato più di quaranta morti e numerosi feriti, Sua Santità Papa Leone XIV si unisce al lutto delle famiglie e di tutta la Confederazione Elvetica. Desidera mani - facebook.com facebook

Il Ministro @Antonio_Tajani è in missione a Crans-Montana per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la notte di Capodanno, che ha provocato decine di morti e feriti, e per portare la solidarietà del Governo italiano x.com

