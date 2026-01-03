Il tonno è il prodotto più rubato nei supermercati | quanto pesano i colpi nella moderna distribuzione

Il tonno si conferma il prodotto più sottratto nei supermercati italiani, come evidenziato dall’ultima ricerca NielsenIQ realizzata con il supporto di Checkpoint Systems. Questa tendenza riflette le dinamiche della distribuzione moderna e le sfide legate alla sicurezza degli scaffali. Analizzare i dati e le cause di questo fenomeno aiuta a comprendere meglio i comportamenti dei consumatori e le strategie di prevenzione adottate dai punti vendita.

Roma, 3 dicembre 2025 – Il tonno è il prodotto più rubato nei supermercati: lo certifica l’ultima indagine NielsenIQ, condotta con il patrocinio di Checkpoint Systems, società specializzata nei sistemi di antitaccheggio. Supermercati, quali sono i prodotti più rubati. I prodotti più rubati sono tonno e formaggio ma anche vini e alcolici in generale, caffè. Molto ricercato anche tutto ciò che riguarda la cura dlela persona, dalle creme ai trucchi ai sieri. Vanno per la maggiore anche abiti, biancheria intima e calzature. Tra i prodotti preferiti dai taccheggiatori ci sono infine pile, lampadine e accessori per stampanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

