Il Tempo di Osho il video dell' arresto di Maduro | e gli ha fatto pure l' iniezione
Il video che mostra l’arresto di Maduro, con le immagini dell’iniezione, ha fatto il giro del web. L’operazione militare americana ha portato alla detenzione del presidente venezuelano, accusato di narcoterrorismo. Questo evento segna un momento di grande cambiamento nella politica del Venezuela, suscitando molte questionsi sulla stabilità e il futuro del paese.
Cade il regime venezuelano, il presidente Maduro è in stato di arresto per "narcoterrorismo" al culmine di una operazione militare americana nel Paese sudamericano. Ecco il video "esclusivo" dell'arresto, firmato da Osho, il nostro Federico Palmaroli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
