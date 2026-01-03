il telegraph elogia meloni e pure monti

Recentemente, il Telegraph ha riconosciuto Giorgia Meloni come “leader globale del 2025”, un riconoscimento che va oltre le questioni di politica commerciale, come i dazi sulla pasta. Anche Mario Monti ha ottenuto elogi. Questi riconoscimenti evidenziano l’attenzione internazionale verso la leadership italiana e il ruolo di figure politiche di rilievo nel panorama globale.

Non è solo una questione di dazi sulla pasta. È che Giorgia Meloni è stata riconosciuta “leader globale del 2025”. Così il Telegraph ha incoronato la nostra premier nel consueto sondaggio condotto tra i suoi lettori. Meloni, a cui si deve la vittoria del taglio delle tariffe Usa sulla pasta, è risultata prima davanti al presidente americano Trump e a quello argentino Javier Milei e se il riconoscimento potrebbe sembrare quasi ovvio visto che arriva da un giornale conservatore, già in passato ha elogiato la fondatrice di Fdi, il dato interessante è che alla nostra presidente del Consiglio viene riconosciuto un ruolo al di fuori dai confini nazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

