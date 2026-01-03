Il tassista Enrico da Roma a Pesaro dopo 60 anni | Qui ho passato l’infanzia aiutatemi a ritrovare i parenti

Enrico, tassista romano, torna a Pesaro dopo quasi sessant’anni. Dopo aver vissuto a Roma per molti anni, desidera ritrovare i parenti e riscoprire le radici della sua infanzia. Questa visita rappresenta un momento importante per lui, che spera di riaccendere i ricordi e ricostruire il suo passato familiare. La sua storia è un esempio di nostalgia e di ricerca delle proprie origini, in un viaggio tra passato e presente.

Pesaro, 3 gennaio 2026 – Torna a Pesaro dopo quasi sessant’anni per cercare tracce della sua famiglia di origine. Enrico Gorini, 65 anni, figlio di Fernando Gorini, che lasciò la nostra città all’età di nove anni, e di Pia Zuppella, è tornato in città nella speranza di ricostruire la sua memoria famigliare e riabbracciare parenti e conoscenti che aveva conosciuto solo da bambino: “Faccio un appello attraverso il Carlino, mi piacerebbe tanto sapere se a Pesaro, dove i mio padre è nato e dove ha vissuto la loro infanzia, e dove io stesso ho passato quattro estati da bambino, ci sono ancora parenti o amici di quell’epoca”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

