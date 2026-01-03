Il sospetto boom notturno di clienti in una pizzeria vicino al Pentagono durante l’attacco in Venezuela

Durante le prime ore dell’attacco statunitense in Venezuela, una pizzeria vicino al Pentagono ha riscontrato un improvviso aumento di clienti. L’evento ha attirato l’attenzione, ma non sono stati segnalati incidenti o emergenze all’interno dell’esercizio commerciale. Si tratta di un episodio isolato che, al momento, non sembra collegato direttamente alle operazioni militari in corso.

Durante le prime ore dell’ attacco statunitense in Venezuela, una pizzeria nei pressi del Pentagono ha registrato un improvviso aumento di clienti. Secondo «Pentagon Pizza Report», alle 2:04, proprio nel momento in cui Caracas veniva scossa da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, «Pizzato Pizza» ha visto un picco di persone in arrivo. Questa notte, attorno alle 2, il Paese di Nicolás Maduro ha subito un attacco militare statunitense e il governo ha proclamato lo stato di emergenza, segnalando danni a infrastrutture e basi militari. Poco dopo, il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth che l’operazione ha portato alla cattura di Maduro e della moglie, trasferiti fuori dal Paese. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Attacco degli Usa nel Pacifico: il Pentagono colpisce una nave che trasportava droga e scatena i timori di Maduro per una possibile invasione del Venezuela

Leggi anche: Donna uccisa durante un’escursione: sospetto attacco di un puma in Colorado (Usa)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BOOM! #LaPromessa è stata l’unica soap in onda anche a Capodanno e il pubblico l’ha premiata, facendola volare oltre 1 milione di spettatori e verso uno share che sfiora il 6%. Evviva i Promisers, che non rinunciano alle storie del palazzo dei Luján nemme - facebook.com facebook