il sogno di biancaneve vince la prima serata

Nella prima serata del 2026, “Biancaneve e i sette nani” ha ottenuto un risultato significativo su Rai 1, con il 16% di share e circa 3 milioni di spettatori. La pellicola, prodotta da Walt Disney nel 1937, si conferma un classico apprezzato dal pubblico. Questa edizione rappresenta un importante momento di successo per il cinema d’animazione, dimostrando come i grandi film d’epoca continuino a coinvolgere le nuove generazioni.

Vi proproniamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (“Biancaneve e i sette nani” Rai 1) Nel primo giorno del 2026 grande successo per “Biancaneve e i sette nani” - 16% di share con quasi 3 milioni di spettatori film prodotto da Walt Disney nel 1937, in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola ha vinto la gara degli ascolti lasciando indietro Canale 5, fermo al 15.5% con il film di Ficarra e Picone “Santocielo”. Biancaneve è uno di quei grandi classici mandati in onda per creare una atmosfera, rivolgendosi alla generazioni over 50. L’obiettivo è più educativo, ossia ricreare quel clima festivo che si sta perdendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

