Il sindaco comunista fa il saluto romano però nessuno sbraita E c’è la prima grana

Il gesto del sindaco di New York, che ha eseguito un saluto romano, ha suscitato poca reazione pubblica. Tuttavia, la decisione di ridurre le tutele per le sinagoghe e di ammorbidire la definizione di antisemitismo ha generato tensioni tra le comunità locali e Israele, evidenziando nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto delle sensibilità culturali.

Israele irritata col primo cittadino di New York: meno tutela per le sinagoghe, «ammorbidita» la definizione di antisemitismo. Mentre in Iran si tengono proteste contro il regime khomeinista, a New York tira un'aria preoccupante. Entrato in carica appena l'altro ieri, Zohran Mamdani ha già suscitato l'inquietudine di una parte della comunità ebraica, attirandosi anche le critiche di Israele. Il nuovo primo cittadino della Grande Mela ha infatti abrogato alcune delle direttive che il suo predecessore, Eric Adams, aveva approvato per contrastare l'antisemitismo. In particolare Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, ha revocato un decreto che ordinava alla polizia cittadina di rafforzare la protezione per le sinagoghe.

