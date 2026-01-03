Il silenzio del Vaticano sul Venezuela E il timore di un blitz anche a Cuba

Il silenzio del Vaticano sul Venezuela solleva interrogativi sulla posizione della Santa Sede in un contesto internazionale complesso. Con tensioni crescenti in America Latina e preoccupazioni riguardo possibili interventi, l’attenzione si concentra sulle dinamiche tra Chiesa, politica e geopolitica. La situazione in Venezuela e i timori di azioni militari in Cuba rappresentano sfide che richiedono attenzione e analisi approfondite, nel rispetto della neutralità e della diplomazia ecclesiastica.

Roma, 3 gennaio 2026 – Mestiere complicato quello del primo Papa statunitense della storia, chiamato ad interfacciarsi con un capo della Casa Bianca che anela al Nobel per la pace, ma intanto si abbandona a raid in Paesi stranieri, dopo la Somalia, il Venezuela. Alle armi da fuoco del potere temporale di Donald Trump, quello spirituale, incarnato da Leone XIV, contrappone la (sola) forza della diplomazia. Anche sullo sfondo delle esplosioni americane a Caracas, anche quando è in gioco (sulla carta) il ripristino della democrazia. Così, mentre il mondo si affretta a schierarsi pro o contro il despota deposto, Nicolás Maduro, la Santa Sede prende tempo.

